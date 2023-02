Fiorentina, Biraghi: “i giocatori devono dare qualcosa in più”

Cocente sconfitta per la Fiorentina contro la Juventus per 0-1. A 2 minuti dalla fine, la viola si è vista annullare l’agognato gol pareggio di Castrovilli a causa di un millimetro fuorigioco (parte del tallone di Ranieri in offside). A commentare la situazione della Fiorentina è intervenuto il capitano Cristiano Biraghi ai microfoni di DAZN, con il quale ha anche spiegato avvenuto in campo con l’ex compagno Vlahovic.

“Vlahovic? Tutta roba di campo, niente di più. L’importante è che rimanga lì. Ognuno gioca per fare del proprio meglio, normale che ci sia agonismo, ma finisce lì”.

“Ci troviamo qui a dire che la prestazione la facciamo quasi sempre e poi usciamo sconfitti. Per invertire la rotta dobbiamo trovare qualcosa dentro di noi, come abbiamo fatto con la Lazio o con la Roma in 10. Il lavoro che ci fa fare l’allenatore in settimana è ottimo, siamo noi che dobbiamo dare qualcosa in più. Tutti i giorni cerchiamo quel qualcosa in più che ci sta mancando”.

“Abbiamo un modo di giocare molto propositivo e siamo spesso aperti, per questo dico che dobbiamo migliorare nei rischi: l’attenzione deve essere maggiore quando siamo in possesso, ma anche quando andiamo a fare il pressing ultra-offensivo che ci ha dato tanti benefici. Siamo una delle squadre che recupera più palloni nella metà campo avversaria. Quando la palla ci supera, l’attenzione deve essere maggiore”.