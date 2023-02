PS5, a Roma ne spunta una alta 5 metri

Aumenta la disponibilità di PS5 sul mercato. Per celebrare l’evento Sony ha dato il via ad una campagna di comunicazione in tutto il mondo che prevede un nuovo spot televisivo e delle attivazioni in location reali. Ed è così che nel centro di Roma è comparsa una riproduzione di dimensioni gigantesche di una PlayStation 5. La realizzazione della riproduzione ha richiesto più di 30 giorni di lavoro e ha impiegato una squadra di 25 persone. La struttura è realizzata con materiali ad impatto zero e interamente riciclabili (come polistirolo, metallo e metamark), di vernici ad acqua e di pannelli solari.

Inoltre per coinvolgere in maniera attiva la propria community e permettere a ciascun utente di diventare protagonista dell’iniziativa, Sony Interactive Entertainment Italia ha annunciato un contest: Il titolo di questa iniziativa è “PS5 Reporter for a day”. Cosa prevede questo contest? Fino al 19 febbraio, basterà caricare sulla piattaforma PlayStation Gamer Board un video, un audio o un breve testo di una “notizia” sui fenomeni straordinari legati al mondo PlayStation 5 che si stanno manifestando nella propria città, per diventare un inviato speciale dell’universo PlayStation. Il regolamento e maggiori informazioni sul contest “PS5 Reporter for a day” si possono trovare sul sito ufficiale.