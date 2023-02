Milano, 19enne trovata morta in un bagno dell’università Iulm

Dramma all’università Iulm di Milano dove è stato trovato il corpo senza vita di una studentessa 19enne di origini sudamericane. Secondo quanto riporta La Repubblica, a fare l’amara scoperta è stato il custode dell’ateneo mentre stava effettuando il giro mattutino di apertura delle aule e dei locali di servizio. L’uomo ha immediatamente allertato i soccorsi.

Al vaglio delle forze dell’ordine che indagano sul caso c’è un biglietto trovato accanto al corpo in cui la ragazza avrebbe parlato del suo malessere. È stato complicato per i militari risalire all’identità della giovane dato che era sprovvista dei suoi documenti. Gli uomini dell’Arma hanno trovato la ragazza con una sciarpa intorno al collo ed era già senza vita quando il custode ha aperto la porta del bagno.

Sul posto il Radiomobile, la Rilievi e il Reparto investigativo dei Carabinieri, il medico legale e il 118 per la contastazione di decesso. Il padre aveva denunciato la sua scomparsa la sera prima.

Il Senato Accademico dello Iulm riunito in sessione straordinaria ha preso la decisione di sospendere “tutte le lezioni previste per la giornata odierna” e ha invitato le commissioni impegnate negli esami “a osservare tre minuti di silenzio”. L’Ateneo, si legge in una nota, manifesta “il proprio cordoglio alla famiglia, agli amici, ai compagni della vittima e confida che la magistratura e gli organi inquirenti facciano quanto prima chiarezza sul decesso”. Nell’attesa, “auspica che nessuno voglia spettacolarizzare il dolore”.