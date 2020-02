4-2-3-1

P Donnarumma D Conti D Gabbia D Romagnoli D Theo Hernandez C Bennacer C Kessie A Castillejo C Calhanoglu A Rebic A Ibrahimovic

All. Pioli

Panchina: Begovic, A.Donnarumma, Calabria, Musacchio, Paquetà, Saelemaekers, Laxalt, Leao, Bonaventura

Indisponibili: Duarte, Biglia, Krunic, Kjaer

Squalificati:

QUI MILAN – Pioli recupera Calhanoglu e il turco è pronto per riprendersi la sua posizione da numero 10 alle spalle di Ibra nel tridente a supporto dello svedese. In difesa out Kjaer e ancora acciaccato Musacchio, ci sarà la prima da titolare per Matteo Gabbia. Torna Conti dalla squalifica, il terzino ex Atalanta è favorito nel ballottaggio con Calabria.