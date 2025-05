Fisciano, donna trovata morta nella vasca da bagno: accanto a lei un coltello

di Redazione ZON

Macabra scoperta a Soccorso di Fisciano, dove una donna di 50 anni è stata trovata priva di vita all’interno della sua abitazione. Il corpo è stato rinvenuto nella vasca da bagno, con accanto un coltello. A lanciare l’allarme sono stati alcuni colleghi di lavoro, preoccupati per la sua assenza all’orario di apertura pomeridiana.

Raggiunta l’abitazione e non ricevendo risposta, i colleghi sono entrati da un accesso secondario, trovandosi di fronte alla tragica scena. Sul posto sono intervenuti i volontari dell’associazione “La Solidarietà”, che non hanno potuto far altro che constatarne il decesso.

Sull’accaduto indagano i Carabinieri della Compagnia di Mercato San Severino, coordinati dalla Procura di Nocera Inferiore. Al momento, tra le ipotesi al vaglio, vi è quella di un gesto volontario, ma saranno gli accertamenti in corso a fare piena luce sulla dinamica dei fatti.

Fonte: Salernonotizie.it