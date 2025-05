Turismo, Salerno verso una stagione record: attesi oltre 300mila crocieristi nel 2026

di Redazione ZON

Si preannuncia una stagione turistica d’oro per Salerno, trainata da due grandi volani: l’Aeroporto “Salerno-Costa d’Amalfi” e la Stazione Marittima progettata da Zaha Hadid.

«Stiamo registrando numeri molto positivi sul fronte del turismo», ha dichiarato il sindaco Vincenzo Napoli, come riportato da Il Mattino, sottolineando il ruolo strategico dello scalo aeroportuale: «L’aeroporto sta sempre più affermandosi come elemento centrale per lo sviluppo di Salerno e dell’intera provincia. Ci sono tutte le premesse per un ulteriore salto di qualità».

Intanto, sul fronte crocieristico, le previsioni per il 2026 parlano chiaro: secondo Amalfi Coast Cruise Terminal–Port of Salerno, nuova concessionaria del terminal da ottobre scorso per un periodo di otto anni, si prevede l’arrivo di oltre 300mila crocieristi, più del doppio rispetto alla stagione 2025 (130mila) e più del triplo rispetto al 2024 (90mila).

Un trend in ascesa che, secondo il primo cittadino, impone una responsabilità condivisa: «Ora serve un impegno straordinario da parte di tutti – imprenditori e cittadini – per far sentire ogni turista accolto, coccolato, come a casa sua. È uno sforzo collettivo che stiamo già compiendo, ma che dobbiamo rendere ancora più efficace».

Fonte: Salernonotizie.it