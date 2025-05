Agropoli apre la stagione crocieristica 2025: il Cilento entra nella mappa delle destinazioni internazionali

di Redazione ZON

Parte ufficialmente da Agropoli la stagione crocieristica 2025 del Cilento Cruise Port, con l’arrivo, già previsto per il 23 maggio, della prima nave passeggeri. Un evento che segna l’ingresso del Cilento tra le nuove e ambiziose destinazioni del turismo crocieristico italiano, puntando su qualità dell’accoglienza, sostenibilità e valorizzazione autentica del territorio.

A gestire lo scalo è Salerno Cruises, operatore specializzato nella promozione di porti ad alto potenziale, che attraverso un approccio integrato tra logistica, accoglienza e marketing territoriale mira a creare valore per compagnie, turisti e comunità locali.

L’avvio delle attività ad Agropoli rappresenta un tassello strategico nel piano di espansione della rete portuale turistica del Sud Italia, mirando a un pubblico internazionale sempre più attento a cultura e territorio.

«Il nostro porto – dichiara il sindaco Roberto Mutalipassi – ha potenzialità ancora inespresse. Per questo abbiamo avviato una manifestazione di interesse, siglando a febbraio una convenzione con Salerno Cruises, per fare di Agropoli un punto di riferimento crocieristico per l’intero Cilento».

Sulla stessa linea l’assessore al porto Giuseppe Di Filippo: «Il rilancio del porto comincia ora. Salerno Cruises curerà servizi a terra, gestione e promozione dello scalo: un’azione progressiva che porterà visibilità e sviluppo».

Entusiasta anche il commento dell’operatore portuale: «L’arrivo della prima nave non è solo uno scalo, ma l’inizio di una nuova storia. Una storia di dialogo tra il porto, il suo territorio e il mondo».

In programma ci sono numerose toccate, esperienze personalizzate per i crocieristi e iniziative con il tessuto produttivo cilentano.

Il mare ha trovato un nuovo approdo. E il Cilento è pronto a raccontarsi al mondo.