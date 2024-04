Fisciano festeggia San Vincenzo Ferrer, Patrono della Città

di Rita Milione

Oggi, venerdì 5 Aprile, la Città di Fisciano celebra San Vincenzo Ferrer, Santo Patrono del Comune della Valle dell’Irno. La dichiarazione del Sindaco Vincenzo Sessa:

“In questo giorno speciale, in cui festeggiamo il nostro amato San Vincenzo, rivolgo a tutti voi il mio più affettuoso augurio. La festa del nostro Santo Patrono rappresenta un momento di grande unione per la nostra comunità, un’occasione per riscoprire le nostre radici e per riaffermare il nostro profondo legame con questa terra. Con questo spirito di festa, inoltre, con grande gioia, stamane abbiamo consegnato al Gran Concerto Bandistico Città di Fisciano una pergamena per festeggiare i quarant’anni della sua fondazione”.