Fisciano, stangata mensa dell’Università: prezzi aumentati

di Antonio Jr. Orrico

Un’inflazione che colpisce anche gli enti principali della provincia di Salerno. L’ultima stangata colpisce direttamente gli studenti dell’Università di Fisciano. Come riportato, infatti, dal quotidiano “La Città“, oggi in edicola, nel 2024 le tariffe previste per il servizio riguardante la mensa sono aumentate. L’innalzamento è avvenuto in virtù delle ultime determinazioni dell’Adisurc (Azienda per il diritto allo studio) in merito ai costi della ristorazione.

Lo scorso 29 Dicembre, infatti, l’Università di Fisciano ha emanato una comunicazione, fornita tramite il sito istituzionale dell’azienda, riguardante il nuovo tariffario. Un aggiornamento che ha comportato aumenti per tutte e tre le fasce prese in considerazione. Dunque, i costi relativi ad ogni singolo pasto della mensa è notevolmente aumentato.

Infatti, ogni pasto costerà agli studenti una media di 50 centesimi in più per le prime due fasce di reddito, che diventano 1,30 € per la terza, sia per quanto riguarda il pasto tradizionale che per quello definito “alternativo”. Un’esosa tassa ulteriore da “pagare” per quanto concerne un servizio che dovrebbe essere normalizzato.