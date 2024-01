San Marzano sul Sarno, maltratta i genitori: arrestato 21enne

di Rita Milione

A San Marzano sul Sarno (SA), il 7 gennaio u.s., i Carabinieri della locale Stazione hanno arrestato, in flagranza di reato, un 21enne del posto, per “maltrattamenti in famiglia” che avrebbe compiuto nei confronti dei genitori conviventi.

Il provvedimento cautelare è scaturito a seguito della denuncia presentata dal padre e dalla madre dell’indagato, a causa dei continui maltrattamenti subiti nel tempo. L’arrestato è stato tradotto presso la casa circondariale di Salerno.