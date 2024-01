Salerno, spaccio davanti asilo nido in via Vernieri

di Antonio Jr. Orrico

Un pericolo che riguarda tutta la popolazione. Davanti all’asilo nido di via Vernieri, a Salerno, è ufficialmente allarme spaccio. Come riportato, in apertura di prima pagina, dal quotidiano “La Città“, oggi in edicola, la situazione è sempre più preoccupante. A denunciare la crescente paura sono decine di genitori che portano i loro figli a scuola.

Infatti, questi ultimi, nell’atto dell’accompagnare la propria prole, hanno trovato mucchi di siringhe usate. Queste siringhe sono posizionate perlopiù ai bordi delle scalette e lungo la salita, proprio in prossimità dei due ingressi dell’istituto. La situazione diventa sempre più incresciosa, dunque, a Salerno, dove via Vernieri ormai è diventata una sorta di “covo” a tutti gli effetti per quel che concerne le siringhe buttate in strada e usate.

Si tratta di una situazione che si sta verificando sempre più spesso nel corso dell’ultimo periodo. Ieri, al ritorno dei bimbi al nido, uno dei papà si è reso conto che la situazione di degrado e di sporcizia era praticamente la stessa dallo scorso 27 Dicembre. Dunque i genitori auspicano, al più presto, un intervento di pulizia da parte del Comune stesso.