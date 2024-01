Pellezzano, rischio idrogeologico del Vallone Murcolo: al via i lavori di messa in sicurezza

di Rita Milione

Sono iniziati, a Pellezzano, i lavori di messa in sicurezza dal rischio idrogeologico del Vallone Murcolo della frazione Coperchia. Il progetto, approvato con apposita delibera di Giunta num. 124 del 21 settembre 2023, è stato finanziato per un importo complessivo a base d’asta pari a 584mila euro.

“Questi lavori, iniziati da poco – sottolinea il Sindaco Francesco Morra – serviranno per completare la messa in sicurezza del nostro territorio, soprattutto sul versante dei valloni, laddove potrebbe verificarsi il rischio di frane. Ringrazio la ditta esecutrice “Alp Consorzio Stabile”, il rup del nostro Ente, Arch. Alfonso Landi, i progettisti e direttori dei lavori ing. Antonio Vitale e ing. Francesco Saturno, il geologo dott. Pasquale D’Ambrosio e il coordinatore della sicurezza arch. Generoso Bonacci. Le opere non si fermeranno qui, ma proseguiranno laddove necessario per mettere in sicurezza l’intero territorio del nostro Comune”.

L’intervento in questione è stato finanziato con l’utilizzo del contributo di 1.062.869,24 euro assegnato al Comune di Pellezzano con Decreto del Capo Dipartimento per gli Affari Interni e territoriali del Ministero degli Interni.