Fisciano, rifacimento dell’asfalto: lavori in fase di completamento

di Rita Milione

Il Primo Cittadino di Fisciano, Vincenzo Sessa, comunica che i lavori di rifacimento dell’asfalto e il ripristino dei basoli del tratto stradale che va da via Matteotti a via del Centenario sono finalmente in fase di completamento. Questi interventi sono seguiti ai lavori di realizzazione della rete idrica e fognaria e dei nuovi sottoservizi da parte della Gori Spa.

“Come più volte abbiamo ribadito, – dichiara il Sindaco di Fisciano – i lavori hanno avuto un tempo di realizzazione oltremodo lungo, causando non pochi disagi alla comunità, nonostante i nostri continui solleciti e le nostre ripetute segnalazioni alla Gori, responsabile dei lavori. Vi ringraziamo, pertanto, per la pazienza e la collaborazione dimostrate durante i lavori. Insieme rendiamo la nostra città ancora più bella e funzionale”.