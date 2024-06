A Fisciano l’evento dal titolo “Comunità Solari e Comunità Energetiche”

di Rita Milione

L’Amministrazione Comunale di Fisciano ha programmato per il giorno 12 giugno 2024 alle ore 18.00, presso l’Aula Consiliare “Gaetano Sessa”, l’evento dal titolo “COMUNITA’ SOLARI E COMUNITA’ ENERGETICHE”. Interverranno Vincenzo Sessa sindaco della Città di Fisciano; il prof. Leonardo Setti, Docente dell’Università di Bologna e Presidente del Centro per le Comunità Solari; Franco D’Auria, Amministratore Unico della CPS D’Auria; Luigi D’Auria CEO di Trans Italia SpA; Cono Federico, Vicedirettore Generale della BCC Monte Pruno.

L’incontro aperto alla cittadinanza è finalizzato ad illustrare in modo approfondito il funzionamento delle Comunità Solari ed Energetiche. Nello specifico: come si costituiscono, cosa sono, chi può finanziarle, che costi di gestione hanno e il perché della loro fondamentale importanza per le comunità. L’Amministrazione di Fisciano patrocinerà l’iniziativa insieme a Sponsor che, attraverso la “Responsabilità Sociale d’Impresa” in fase di bilancio aziendale, definiranno un percorso socioculturale che vedrà l’impresa stessa protagonista principale di un futuro “sostenibile”.

A breve, infatti, nascerà a Fisciano una Comunità Solare, la prima in Campania e si procederà, attraverso un percorso educativo, ad istruire le famiglie all’autoconsumo di energia rinnovabile prodotta sul nostro territorio, risparmiando denaro, riducendo CO2 e creando realtà tecnologicamente avanzate che rispettano l’uomo e l’ambiente. Un’importante occasione di consapevolezza ed approccio ad una tematica che potrà rappresentare una possibile soluzione alle problematiche legate alla crisi energetica e alle fonti tradizionali, da cui oggi attingiamo per soddisfare i bisogni di energia, rappresentati dai combustibili fossili come: il petrolio, il carbone e il gas naturale.

L’autoconsumo collettivo difatti è la vera innovazione delle Comunità Solari disciplinate dalle ultime norme in materia di energia condivisa. Il meccanismo di scambio delle piattaforme solari si basa sul contributo di ciascun cittadino. Chi possiede un impianto fotovoltaico mette in condivisione l’energia che produce in eccesso, che viene consumata dagli altri membri della piattaforma, dando vita al meccanismo di scambio virtuale. Ci auguriamo che questa iniziativa, legata alla creazione di Città Solari, alimentate da energie pulite e rinnovabili, possa essere condivisa da altre realtà; perché solo in questa maniera si potranno perseguire obiettivi che interessano tutti: dalle persone comuni agli imprenditori e dalle Amministrazioni a tutti gli Enti pubblici e privati.