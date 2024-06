Baronissi, Galdi e Genovese primi nelle liste di Picarone. Siniscalco entra solo in Consiglio

di Danilo Iammancino

Baronissi – Le elezioni comunali tenutesi ieri hanno visto una partecipazione significativa degli elettori, con un’affluenza del 65%, in leggera crescita rispetto alle precedenti consultazioni. Il risultato ha premiato la coalizione di Anna Petta, che ha ottenuto una vittoria netta, conquistando la maggioranza dei seggi in consiglio comunale. Saranno ben 12 i Consiglieri nelle liste della coalizione Petta: probabile 5 vadano alla lista Anna Petta Sindaco, 4 alla Lista Uniamoci e 3 alla lista Pd. Per la minoranza ci sarà, invece, Picarone che siederà come consigliere che porterà con se due consiglieri: probabile l’ingresso di Elisa Galdi e Genovese Luisa. Chiude Tony Siniscalco che entrerà da solo in Consiglio Comunale.

I Risultati: La coalizione Anna Petta Sindaco ha ottenuto il 70.92% dei voti. Picarone ha ottenuto il 17.51% dei voti, mentre il centrodestra, con Tony Siniscalco si è preso l’11,43% dei voti, chiude la Casaburi con il 0,14% delle preferenze.

Distribuzione dei Seggi:









Anna Petta è il primo Sindaco donna della storia della Città. La Neo Sindaca: “La rivoluzione gentile vince contro l’arroganza e la prepotenza. Grazie mia amata Baronissi”. Anna Petta: “Grazie alla vostra fiducia da oggi sarò il Sindaco di tutti”. Il plebiscito ottenuto dalla coalizione di Anna Petta è il risultato di un percorso politico e scelte vincenti portato avanti con sacrificio nel corso di questi mesi.

La lista di Anna Petta Sindaco

2776 voti 27,30%

Barrella Maria Chiara – 572

Giordano Giuseppe 504

Sapere Ester 444

Paolillo Massimo 322

Melchiorre Rubina 296

Sabatino Giuseppe 288

Pasquile Giuseppe 226

Gaiano Carlo 211

Vitale Luigi 127

D’Amore Giulia 94

De Chiara Martina 57

Campione Carmen 52

Napoli Stefania 43

Padovani Ortensia 42

Casolaro Vincenzo 36

Santulli Girolamo 10

La prima lista della Coalizione è stata Anna Petta Sindaco con l’exploit di Maria Chiara Barrella e i suoi 572 voti e Giordano Giuseppe che ne ha ottenuti 504. New entry Ester Sapere che con 444 preferenze entra all’interno del Consiglio Comunale per la prima volta.

La lista Uniamoci

2220 voti 21,84%

Galdi Luca – 527

Sica Anna – 465

Ingino Sabatino -381

Santoro Antonio – 325

De Salvo Serafino – 299

Aliberti Margherita – 268

De Caro Maria – 230

Trotta Nicola – 179

Lamberti Pietro – 176

Raffone Generosa – 110

Ricciardi Maddalena – 101

Galderisi Michele – 35

Iacone Rosalba – 35

Somma Francesca – 20

Risi Vincenzo – 17

Paolella Angelo – 12

La lista Uniamoci arrivata seconda nelle liste Anna Petta Sindaco ha visto, come da pronostico, il suo leader Luca Galdi prendere 527 preferenze. Tra le sorprese troviamo Anna Sica con 465 voti. Bene Sabatino Ingino che si conferma stabilmente in Consiglio Comunale con 381 voti. La sorpresa è l’ingresso di Antonio Santoro che con le sue 325 preferenze entra per la prima volta in Palazzo di Città.

La lista Pd

2214 voti 21,78%

Farina Alfonso 595

Coppola Negri Agnese 460

Melchiorre Vincenzo 417

Napoli Rossella 300

D’Auria Antonio 238

Celentano Vincenzo 237

Rocco Anna 237

De Divitis Angela 199

Abate Giuseppina 132

Giaquinto Aniello 82

Salvati Michela 32

Ghazimoradi Aida 21

Noia Elena 16

Santoro Massima 12

Ingenito Aniello 7

Formisano Raffaele 6

Nella lista Pd stravince Alfonso Farina portandosi a casa 595 preferenze. A seguire Agnese Coppola Negri che, con le sue 460 preferenze conferma le aspettative che la vedevano tra i candidati più votati. Si conferma anche Vincenzo Melchiorre che si porta a casa le sue 417 preferenze.

Lista Marco Picarone Sindaco

1201 voti 11,81%

Galdi Elisa 387

Santoro Carmine 316

De Paola Gilda 221

Greco Antonio Pio 96

Rago Aniello 65

Cuoco Annarosa 41

Boccia Angelo 37

Alfano Marco 36

Del Guacchio Gerardo 35

Lambiasi Carmela 31

Autuori Armando 29

Iannicelli Carmine 25

Ricciardi Luciano 25

De Martino Serena 18

Siniscalco Stefania 17

Robertazzi Olga 1

Nella lista Marco Picarone Sindaco stravince Elisa Galdi con 387 preferenze. Probabile sia lei ad accompagnare Marco Picarone all’opposizione. Carmine Santoro e Gilda De Paola hanno ben figurato con rispettivamente 316 preferenze e 221 preferenze. Le 316 preferenze di Carmine Santoro dovrebbero portarlo in consiglio con il secondo seggio disponibile disponibile nelle file dell’opposizione.

Fratelli d’Italia – Giorgia Meloni

910 voti 8,95%

Guido Scarano 258

Rago Carmine 128

Salvati Amalia 120

Convertini Daniele 88

Russo Carmela 83

Del Regno Gerardo 63

Pastore Brunella 55

Napoli Claudia 53

Napoli Giuseppe 41

Scafuri Annamaria 33

Apicella Francesco 22

Pisapia Giacomo 15

Serpico Renato 15

Rinaldi Marina 12

Falco Carmelina 10

Ricciardi Monica 9

Scarano si conferma come da pronostici ma le liste non hanno marciato. Purtroppo per lui l’ingresso in Consiglio Comunale non potrà esserci. Scarano ha ottenuto 258 preferenze.

Lista Di Più per Baronissi

580 voti 5,71%

Genovese Luisa 138

Ponticiello Giuseppe 100

Rossi Federico 72

Alfinito Raffaele 59

Bottiglieri Luciano 58

Fedele Simona 50

D’Arco Simona 47

Di Florio Artemisio Angelo 46

Melchiorre Camillo 45

De Santis Daniela 37

Elia Federica 30

Martinoli Sergio 29

Brunetti Mario 15

Lamberti Fatima 15

Viscito Rosa 15

Trapanese Silvia 3

Nella Lista Di Più a prendere più voti è Genovese Luisa con 138 preferenze. Per il consigliere uscente improbabile una conferma all’interno dei seggi appartenenti all’opposizione. La sua lista non ha marciato.

Lista Futuro Baronissi

137 voti 1,35%

Conti Rossella Francesca 21

Landi Salvatore 19

Murino Carmine 16

Rago Pasquale 16

Cairone Susanna 11

Ferruzzi Emanuele Pio 11

Oliva Barbara 7

Bartiromo Donatella 4

Carpentieri Fabrizio 3

Patente Alessandro 3

Basso Maria Anna 2

Cappelli Francesca 1

De Rosa Enrico 0

Luongo Salvatore 0

Montefusco Marco 0

Romano Alfredo 0

La lista Futuro Baronissi risulta essere una lista piuttosto scarica per la compagine di Tony Siniscalco. Francesca Conti Rossella con 21 voti risulta essere la prima in lista. Purtroppo poca roba ai fini di un importante risultato elettorale

Lista Forza Italia – Noi Moderati – Ppe

115 voti 1,13%

Ingino Carmine 56

Aversa Simone 10

Barrella Erika 4

Panza Luca 3

Terralavoro Genoveffa 2

Landi Giovanni 1

Ricciardi Monica 1

Albachiara Carmine 0

Basso Pierfrancesca 0

Benevento Roberto 0

Capone Maddalena 0

Distante Giuseppe 0

Grauso Salvatore 0

Petruzziello Paolo 0

Rainone Giuseppe 0

Talamo Romina Alessandra 0

Delude anche la lista Forza Italia. Ad avere maggiori preferenze Carmine Ingino con 56 voti. Anche questa lista non porterà nessun Consigliere in Consiglio Comunale.

Italiia Sovrana il Popolo al primo posto

14 voti 0,14%

Caputo Andrea 1

Perna Roberto 0

Longo Raffaele 0

Savino Maria 0

Agozzino Silvana Lidia 0

De Chiara Nicola 0

Faiella Lucio 0

Battinelli Consuelo 0

Peduto Michele 0

De Falco Giuseppe 0

Milanese Roberta 0

Alemanno Maria 0

Cannao Daniele 0

Iori Susanna 0

Romano Vito 0

Italia Sovrana chiude con 14 preferenze. Un nuovo partito che per la prima volta si è affacciato nella comunità baronissese. Purtroppo per loro i risultati non sono stati per nulla soddisfacenti.

Conclusioni: Le elezioni comunali hanno delineato un nuovo scenario politico per la città, con Anna Petta pronta a governare con un’ampia Maggioranza. Sarà interessante osservare adesso l’assegnazione del posto di Vice Sindaco, degli assessorati e della presidenza del Consiglio Comunale