Fisciano, uomo investito a Lancusi: ricoverato in prognosi riservata

di Redazione ZON

Grave incidente stradale a Lancusi, frazione di Fisciano, dove un uomo (classe ’49) è stato investito nella serata di ieri, 7 gennaio. La vittima, residente nella stessa località, si trova ora ricoverata in prognosi riservata presso l’Ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona di Salerno.

La dinamica dell’incidente

L’uomo è stato travolto da un’autovettura mentre si trovava nei pressi del centro abitato. In seguito all’impatto, sono immediatamente intervenuti i soccorsi del 118, che hanno deciso di trasferirlo d’urgenza al nosocomio salernitano. A causa dei politraumi riportati, il paziente è stato ricoverato nel reparto di neurochirurgia, dove le sue condizioni restano gravi.

Rilievi e indagini

Sul luogo dell’incidente è intervenuta la Polizia Municipale di Fisciano, guidata dal Capitano Francesco Saverio Della Bella, per eseguire i rilievi necessari e ricostruire la dinamica del sinistro. Gli accertamenti sono ancora in corso per determinare con esattezza le cause dell’investimento e le eventuali responsabilità.

L’episodio ha scosso la comunità di Lancusi, che si stringe intorno alla famiglia dell’uomo in queste ore di apprensione. Ulteriori aggiornamenti sulle condizioni della vittima e sull’esito delle indagini saranno comunicati nelle prossime ore.