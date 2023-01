Flowers: in arrivo il grande ritorno di Miley Cyrus

A due anni dal successo di “Plastic Hearts”, ritorna la superstar multiplatino Miley Cyrus.

Venerdì 13 gennaio esce in digitale ed entra in rotazione radiofonica il nuovo singolo “Flowers” (Columbia/Sony Music), che anticipa l’ottavo e attesissimo album di inediti “Endless Summer Vacation”, in uscita il 10 marzo.



Il brano è stato annunciato dalla stessa Miley durante lo speciale live della NBC “Miley’s New Year’s Eve Party” e da alcuni teaser pubblicati sui suoi social.

A condurre lo show, al suo fianco, la superstar mondiale Dolly Parton e tantissimi ospiti tra cui Sia, Latto, Rae Sremmurd, David Byrne, Liily e Fletcher, nonché Paris Hilton, Chloe Fineman di SNL, Sarah Sherman e il trio comico Please Don’t Destroy.



Nel nuovo album “Endless Vacation Summer”, Miley Cyrus si mostra ancora più forte e sicura di sé: le sue canzoni riflettono la forza che ha trovato concentrandosi sul suo benessere fisico e mentale. Registrato a Los Angeles e prodotto con Kid Harpoon, Greg Kurstin, Mike Will Made It e Tyler Johnson, l’artista descrive il disco come la sua personale lettera d’amore alla città californiana.



La cover dell’album è stata scattata da Brianna Capozzi senza l’uso di alcun effetto speciale.



Miley Cyrus è una delle artiste più influenti nella cultura pop con circa 190 milioni di follower su Instagram. Ha 6 album alla #1, incluso il suo album nominato ai Grammy 2013 “Bangerz”, che è anche certificato 3xPLATINO negli Stati Uniti. Inoltre, ha tenuto ben 5 tour mondiali da tutto esaurito nel corso della sua carriera.

Nel novembre 2020, Miley ha pubblicato il suo attesissimo settimo album in studio, “Plastic Hearts”. L’album acclamato dalla critica ha debuttato alla #1 della classifica Top Rock Albums di Billboard ed è il suo sesto album alla #1. L’album, che presenta collaborazioni con Billy Idol, Joan Jett e Dua Lipa, dona a Miley Cyrus il maggior numero di debutti nella top 10 della classifica per artiste femminili di questo secolo. I brani di “Plastic Hearts” sono stati trasmessi in streaming oltre 1 miliardo di volte in tutto il mondo.

I singoli estratti “Midnight Sky” e “Prisoner” feat. Dua Lipa hanno raggiunto rispettivamente la #2 e la #5 dell’airplay radiofonico italiano. Nel 2021 Miley Cyrus si è unita a The Kid Laroi in un remix della sua canzone “Without You“. Il remix ha debuttato alla #1 della Rock Chart di Billboard. Miley ha fatto anche parte dell’album “The Metallica Blacklist” dei Metallica, regalando una clamorosa cover di “Nothing Else Matters” con Elton John, Yo-Yo Ma, Robert Trujillo, WATT e Chad Smith.

Instancabile sostenitrice della comunità LGBTQ+, Miley dedica gran parte del suo tempo alla sua organizzazione no profit “The Happy Hippie Foundation”, che sostiene i giovani senzatetto, la comunità LGBTQ e le popolazioni a rischio.