FMTS 2026: turismo e mobilità sostenibile

di Pasquale Corvino

FMTS 2026 Vietri porterà il Mediterraneo al centro del confronto internazionale su turismo e mobilità sostenibile. Dal 26 al 28 febbraio 2026 il Lloyd’s Baia Hotel di Vietri sul Mare ospiterà il Forum Mediterraneo del Turismo Sostenibile.

L’iniziativa è organizzata da Gam Editori e dal Propeller Club di Salerno. L’obiettivo è creare una piattaforma di dialogo tra operatori della filiera dei trasporti, infrastrutture turistiche e blue economy.

Un forum internazionale sulla mobilità marittima

FMTS 2026 riunirà compagnie di navigazione, operatori portuali, Autorità di Sistema Portuale, associazioni armatoriali, università, enti di ricerca e imprese leader del settore.

Il programma prevede conferenze plenarie, tavole rotonde tematiche, workshop e momenti di networking con oltre 70 relatori tra rappresentanti istituzionali e manager del comparto turistico-marittimo.

Turismo sostenibile e governance dei flussi

Al centro del confronto ci saranno la governance multilivello, la pianificazione dei flussi turistici, le crociere sostenibili e la rigenerazione dei territori.

Le sessioni del 26 e 27 febbraio approfondiranno temi come infrastrutture portuali sostenibili, cold ironing, elettrificazione delle flotte e combustibili alternativi.

Spazio anche alla tutela della biodiversità marina, ai modelli DMO, all’open innovation e al ruolo delle startup nella blue economy.

Integrazione tra porti, nautica e territorio

La prima edizione di FMTS 2026 sarà incentrata sulla mobilità marittima e sulle connessioni con il territorio. Dalle crociere alle autostrade del mare, dalla nautica al trasporto passeggeri costiero e insulare.

L’obiettivo è migliorare qualità e fluidità dei collegamenti turistici, rafforzando la competitività dei territori mediterranei.

Le dichiarazioni

“Con FMTS 2026 Salerno e il suo territorio si candidano a diventare un laboratorio di riferimento per un turismo integrato e sostenibile”, ha dichiarato Maurizio De Cesare, presidente del The International Propeller Club di Salerno.

Il Forum punta a favorire un confronto internazionale che si traduca in soluzioni concrete per il territorio, valorizzando destinazioni come Vietri sul Mare, Salerno e la Costiera Amalfitana.

FMTS 2026 si propone così come un appuntamento strategico per il futuro della mobilità sostenibile e del turismo nel Mediterraneo.