Fondazione Anffas: il 31 agosto l’Open Day di Assistenza Specialistica Scolastica

di Redazione ZON

Si terrà sabato 31 agosto alle ore 10, presso la Fondazione Anffas Salerno G.Caressa in via del Tonnazzo 83, l’Open Day di Assistenza Specialistica Scolastica, una giornata di porte aperte al pubblico, per scoprire il servizio di sostegno educativo destinato ad alunni e studenti con disabilità che frequentano gli istituti scolastici di ogni ordine e grado dell’Ambito S5 (Comune di Salerno e Comune di Pellezzano).

Il servizio accreditato è finalizzato a promuovere l’autonomia e l’inclusione scolastica degli alunni con disabilità frequentanti le scuole dislocate sul territorio cittadino ed è diretto ad assicurare il diritto allo studio attraverso forme di assistenza per facilitare la comunicazione, la socializzazione, l’inserimento e l’inclusione scolastica, l’apprendimento e lo sviluppo delle possibili potenzialità individuali.

Lo svolgimento dell’Open Day sarà un importante momento informativo per le famiglie nell’accesso al Servizio di Assistenza Specialistica Scolastica (SASS), per alunni e alunne con disabilità.

Fondazione Anffas Salerno Giovanni Caressa Onlus desidera e lavora attivamente per un futuro dove ciascun alunno con disabilità deve poter accedere all’educazione ed istruzione secondo i giusti e personalizzati supporti, sostegni e strategie che pongano lo stesso in condizione di pari opportunità rispetto ai suoi compagni, partendo dal suo protagonismo come Persona.

Quando mancano circa due settimane dall’avvio del nuovo anno scolastico, che in Campania partirà il 12 settembre, con l’Open Day sarà possibile conoscere da vicino il team di Educatori della Fondazione Anffas Salerno e gli strumenti innovativi che vengono utilizzati per garantire un supporto educativo di qualità.

L’evento si terrà sabato 31 Agosto 2024 ore 10.00 presso la sede della Fondazione Anffas Salerno della zona di Fuorni (Sa).

Un’occasione imperdibile per famiglie e studenti interessati a un percorso scolastico su misura e attento alle esigenze di ciascuno che prevede l’affiancamento di un educatore che facilita l’inserimento e l’inclusione sociale degli alunni con disabilità, attraverso attività che si integrano con le funzioni e i compiti portati avanti dalla stessa scuola.

Per favorire e sviluppare il più possibile percorsi volti all’inclusione, il Servizio potrà essere attivato in collaborazione con le scuole di ogni ordine (infanzia, primaria, secondaria di primo e secondo grado) del Comune di Salerno

L’obiettivo, già portato avanti da Anffas lo scorso anno con significativi risultati, è quello di creare una scuola inclusiva e favorire l’apprendimento di tutti gli alunni, valorizzando le loro diversità.

“Lo scorso anno abbiamo scelto di avviare questo nuovo servizio per la Fondazione Anffas Salerno, rispondendo alle richieste di molte famiglie e al forte impegno di Anffas per sostenere l’inclusione scolastica. È stato un anno ricco di risultati straordinari, sia in termini di qualità del servizio che di impatto sociale, e per questo abbiamo deciso di proseguire su questa strada”.

Così Salvatore Parisi, che in qualità di presidente della Fondazione Anffas Salerno rilancia un servizio ancora più innovativo e di qualità, mettendo a disposizione dei propri tecnici ed educatori, ma anche di tutto il mondo scolastico, materiali e kit utili per fornire un servizio di qualità volto alla partecipazione attiva e all’inclusione sociale dell’alunno con disabilità.