Foo Fighters, morto il batterista Taylor Hawkins

Il batterista dei Foo Fighters, Taylor Hawkins, aveva 50 anni. Le cause del decesso sono da attribuire ad un infarto subito a Bogotà

Una tragedia assoluta nel mondo della musica. Infatti, Taylor Hawkins, batterista dei Foo Fighters, è stato trovato senza vita in un hotel di Bogotà, dove la band si trovava per un tour in Sud America. Le cause della morte sono da attribuire ad un attacco cardiaco che ha stroncato la vita del musicista 50enne. Una notizia shock, che ha scosso tutto il mondo della musica. Su Twitter, i Foo Fighters, tramite la pagina ufficiale, hanno voluto ricordare il batterista.

“La famiglia dei Foo Fighters è distrutta per la tragica, prematura morte del nostro amato Taylor Hawkins. Il suo spirito musicale e la sua risata contagiosa vivranno con noi per sempre. I nostri cuori vanno alla moglie, ai figli e alla famiglia, e chiediamo che la loro privacy sia trattata con il massimo rispetto in questo momento difficile in maniera immaginabile.” ha scritto la band nel suo post sui social.

Prima di entrare a far parte della band di Dave Grohl, il batterista era stato membro della band della cantante canadese Alanis Morrissette. Hawkins era anche corista e cantante del gruppo. I Foo Fighters si trovavano nella capitale colombiana per suonare al Festival Estero Picnic.

Domani, il gruppo si sarebbe dovuto esibire in Brasile. Durante la pandemia avevano organizzato un concerto in streaming anche per sostenere i lavoratori dello spettacolo.