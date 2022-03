Max Bertolani: “La mia Isola senza filtri”

Tra i naufraghi di questa edizione, Max Bertolani ci invita a tenere d’occhio Guendalina Tavassi, che sbarcherà prossimamente col fratello Edoardo: “Lei è un’avversaria tosta. E’ dinamite”

E’ un fiume in piena Max Bertolani, ospite venerdì pomeriggio della quinta puntata de “Il Talk del Venerdì” su Zon.it (disponibile qui). Ne ha per tutti, persino per la Nazionale che giovedì sera è stata amaramente esclusa dai prossimi mondiali di calcio in Qatar: “Se in campo ci fossero stati undici perfetti sconosciuti, avrebbero messo nella partita molta più grinta e forza di quanta ce ne abbiano messa gli undici che hanno giocato ieri sera”.

Attinge a quanto accaduto quarantotto ore fa al Barbera di Palermo anche per descrivere la sua esperienza sull’Isola dei Famosi, che esattamente dieci anni fa (nell’ultima edizione Rai del reality a base di avventura e ristrettezze alimentari) gli valse un onorevolissimo quarto posto: “All’inizio tutti credevano che sarei durato quanto un gatto in tangenziale, in mezzo a personaggi sicuramente con un curriculum televisivo più importante del mio, invece ho fatto come la Macedonia del Nord, che nessuno si aspettava potesse battere l’Italia (…) La mia forza? La testa, che non mi ha mai abbandonato dall’inizio alla fine”.

Vice-campione d’Europa con la Nazionale Football Americano d’Italia nel 1995, Max Bertolani è uno che “si dona” all’ascoltatore. E non ha paura, forse perché come dice lui non ha niente da perdere, di rispondere alle provocazioni: “La tv in questo periodo non la guardo, ho proprio un rigetto. Nei reality? Ci vanno sempre i soliti. La tv non è meritocratica come lo sport”.

E’ decisamente meno sulle barricate, invece, quando sfama la curiosità di uno spettatore medio sui meccanismi che regolano l’Isola dei Famosi: “Nel sacco si potevano portare solo tre cose, escludendo il kit di sopravvivenza che loro ti chiedevano di comprare. Il bagno? L’unica soluzione è appartarti, nella boscaglia o in mare (ride,ndr.)”

E la fame? “E’ soggettiva. C’è chi l’avverte subito e chi invece riesce a gestirla (…) Ma in genere dopo tre settimane l’organismo si abitua a questo nuovo regime alimentare”. Dopo tre mesi sulle spiagge di Cayo Cochinos, Max Bertolani è tornato a casa con 22 chili in meno: “Sono stato seguito da un nutrizionista, che mi ha aiutato a riabituarmi a mangiare”.

“Io e gli altri concorrenti”

L’edizione numero 9 dell’Isola dei Famosi, condotta da Nicola Savino con Vladimir Luxuria inviata dall’Honduras,era caratterizzata dalla divisione dei concorrenti in Eroi (personaggi che avevano già partecipato al reality) ed Eletti (neofiti del salto dall’elicottero).

Faceva parte del cast anche Rossano Rubicondi, che Bertolani ricorda così: “Nel gioco siamo stati avversari. Ma ho apprezzato quando decise di affrontare una prova, era l’unico tanto in forze da poterla fare, per permettere al gruppo di guadagnare un’importante quantità di riso”.

Nella squadra degli Eletti militava, tra gli altri, l’ex gieffina Guendalina Tavassi, che prossimamente tornerà all’Isola dei Famosi in coppia con il fratello Edoardo.

Max Bertolani ci invita a tenerla d’occhio (“Guendalina è dinamite, è stata un’avversaria tosta”) prima di rivelare un “debole” per il concorrente forse più naif che abbia mai animato le spiagge televisive dell’Honduras, il Divino Otelma: “Se lo sai prendere è una persona deliziosa. Ci sentiamo spesso, ultimamente mi ha detto che ha conseguito un’altra laurea”.