Tutti i cantanti che hanno partecipato all’Isola dei Famosi

Sono così tanti che si potrebbe organizzare un Festival della Canzone Italiana in Honduras: da Adriano Pappalardo a Blind, tutti i cantanti che sono sbarcati sull’Isola dei Famosi

Sbarcherà sull’Isola dei Famosi nel corso della seconda puntata in prime time prevista su Canale 5 giovedì 24 Marzo. Blind, rapper perugino medaglia d’argento ad X Factor nel 2020, non è tuttavia il primo cantante ad approdare sulle spiagge di Cayo Cochinos: antesignano di una vera e propria dinastia, i cui numeri basterebbero ad organizzare un Festival della Canzone Italiana in Honduras fu Adriano Pappalardo, terzo classificato della prima e per certi versi mitica edizione dell’Isola dei Famosi, in onda su Raidue nel 2003 con la conduzione di Simona Ventura; vinse Walter Nudo.

Come Blind, provengono da X Factor anche Le Donatella: medaglia di bronzo al talent Sky nel 2012, Giulia e Silvia Provvedi hanno vinto l’Isola dei Famosi nel 2015, anno della prima edizione targata Mediaset, conduceva Alessia Marcuzzi, del reality ispirato al format internazionale Celebrity Survivor.

E’ tuttavia “Amici” ad aver assicurato all’Isola molto del materiale umano di cui si è animata negli anni: sono stati naufraghi due vincitori del talent ideato e condotto da Maria De Filippi, Marco Carta e Moreno. E ancora Valerio Scanu, quell’edizione vide Mara Venier opinionista spoilerare ai concorrenti l’esistenza di Playa Desnuda, e Luca Vismara.

Che fine ha fatto Luca Dirisio?

Ugole d’oro da sempre sulla cresta dell’onda o alla ricerca di un rilancio, l’Isola ha fatto spazio a tutti: che tu sia Albano, negli annali la sua imitazione di Enzo Paolo Turchi sofferente per la mancanza della moglie Carmen Russo (e per le emorroidi), o Luca Dirisio. E non esistono confini di genere: gli honduregni, si sa, sono tra i primi fruitori al mondo di musica neomelodica; nelle loro playlist, dicono, convivono pacificamente Ivan Cattaneo e Mariano Apicella, le canzoni scritte per altri da Cristiano Malgioglio e quelle di Nancy Coppola. Va forte anche il liscio, quello dell’indimenticabile Raoul Casadei, naufrago nel 2006. L’anno dopo sull’Isola sbarcò, vincendo dopo 71 giorni, Manuela Villa.

Non sono dei cantanti ma hanno legami diretti con la musica: l’ottava edizione dell’Isola dei Famosi nel 2011, l’ultima condotta da Simona Ventura, ebbe tra i naufraghi anche Francesca De Andrè, figlia di Cristiano De Andrè e nipote di Faber, e Francesco Rapetti Mogol, figlio del paroliere per antonomasia della musica italiana (oggi presidente SIAE) Giulio Rapetti Mogol.

L’Isola dei Famosi come terapia: il caso Bianca Atzei

Provate a chiederlo a chiunque abbia vissuto questa esperienza e la risposta sarà la stessa: l’Isola dei Famosi ha anche un potere terapeutico. Svegliarsi ed ogni mattina trovare ad accoglierti il mare, aiuta a ritrovare un equilibrio, a riflettere su se stessi e, dove possibile, ridimensionare i piccoli e grandi drammi della nostra vita. Lo sa bene Bianca Atzei che ha scelto di volare in Honduras nel 2018 per provare a lasciarsi alle spalle la rottura con l’ex motociclista Max Biaggi, quello a cui solo pochi mesi prima aveva dedicato commossa dal palco di Sanremo Ora esisti solo tu.

L’Isola è terapeutica e porta anche fortuna: oggi Bianca è felice al fianco dell’inviato de Le Iene Stefano Corti e sta per pubblicare un nuovo album che la riporterà sul mercato discografico a sette anni da Bianco e Nero. Nel frattempo, certo, non sono mancati altri momenti no, lei stessa ha di recente raccontato di aver subito un aborto spontaneo, ma se c’è una cosa che Bianca ha imparato, siamo certi, è che c’è sempre una seconda occasione, che ogni giorno è quello giusto per ricominciare, per stupirsi di fronte alla bellezza della vita.