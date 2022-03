Anticipazioni Tempesta d’Amore, la puntata di oggi 22 Marzo

Anticipazioni Tempesta d’Amore. Tempesta d’amore è una soap opera tedesca creata da Bea Schimdt. Marlene e Konstantin Riedmüller sono partiti per Firenze, protagonisti sono ora Pauline Jentzsch e Leonard Stahl, lei pasticciera e, come si scoprirà, discendente dei nobili proprietari del Fürstenhof, prima della famiglia Saalfeld, lui invece figlio di Friedrich Stahl, che ha acquistato l’hotel per amore di Charlotte, ed è anche il padre biologico di Martin. Ecco cosa è successo nelle scorse anticipazioni.

Le Anticipazioni Tempesta d’Amore di oggi 22 Marzo

Maja scopre che Shirine e Florian si sono baciati durante la festa e, dopo averci pensato, capisce di non volere più averla come amica. Benni vorrebbe andare in Nuova Zelanda e chiede a Robert delle referenze, ma non avendo completato la formazione non sarebbero valide, così il ragazzo prova a falsificare le referenze, ma viene sorpreso da Alfons.