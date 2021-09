Tale e Quale Show: resoconto della prima puntata

Nella prima puntata del Tale e Quale Show un boom di ascolti, tante risate e qualche piccola gaffe

Una puntata davvero ricca di divertimento quella andata in onda ieri su RaiUno per il programma “Tale e Quale Show” che ha decretato il successo ormai consolidato di questo programma che da anni ha convinto gli italiani.

La giuria composta dalla regina Loretta Goggi (presente fin dalla prima edizione). Torna anche Giorgio Panariello mentre la new entry è rappresentata dall’effervescente Cristiano Malgioglio. Il terzetto sarà affiancato da un quarto giudice ‘Tale e Quale’ a sorpresa, diverso di settimana in settimana. Nella prima puntata ci sarà Vittorio Sgarbi.

Classifica prima puntata

Mille il pezzo di Fedez, Achille Lauro e Orietta Berti continua a mietere successi: dopo essere stato il tormentone dell’estate 2021, ha fruttato anche ai Gemelli di Guidonia (Pacifico, Gino ed Eduardo Acciarino), il trio che è la vera novità di quest’anno, la vittoria nella prima puntata della 11ª edizione di Tale e Quale Show. “Strabiliante” la loro performance, per usare l’aggettivo scelto dal giudice Loretta Goggi, soprattutto l’imitazione del maggiore dei tre fratelli, Gino, che ha riprodotto, da uomo, il timbro cristallino di Orietta Berti senza ricorrere al falsetto.

Al secondo posto si sono piazzate ex aequo, le due cantanti in gara di questa edizione: Deborah Johnson e Francesca Alotta. La prima, figlia d’arte dell’indimenticabile Wess che cantava con Dori Ghezzi, ha replicato alla perfezione (triplo “chapeau” della Goggi) Donna Summer e la sua Could it be magic risultando la migliore per tre giudici su quattro.

La seconda ha proposto, con molta grinta e voce, Amami di Emma. Per loro qualche piccola critica è arrivata solo da Cristiano Malgioglio, ritagliandosi subito il ruolo del giudice più spietato, ma anche più sincero. Al tavolo l’altra novità è stato il quarto giudice Vittorio Sgarbi, in realtà imitato dal camaleontico Claudio Lauretta

L’onorevole quarto posto è stato appannaggio di Dennis Fantina, il primo vincitore di Amici venti anni fa, che ha cantato Più bella cosa non c’è di Eros Ramazzotti, convincendo persino Malgioglio e Antonio Mezzancella.

La gaffe di Malgioglio

Che Malgioglio ci regali momenti ilari a tratti un po’ trash è cosa nota e anche ieri non è stato da meno nel suo esordio come giudice. Nel momento della valutazione del trio dei gemelli che hanno intonato Mille, Malgioglio confonde e pensa di parlare alla vera Orietta Berti, “siamo amici da una vita” per poi essere interrotto dal presentatore Carlo Conti che ricorda a Malioglio lo scopo del gioco Tale e Quale Show.

Finzione o realtà, il momento è diventato già virale sui social regalando tante risate.