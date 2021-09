Scherzi a Parte: anticipazioni seconda puntata

Attesa per la seconda puntata di Scherzi a parte dopo il successo della prima. Ecco chi saranno le vittime di domani sera

Scherzi a parte è tornato. E col botto se si può aggiungere. Nella prima puntata del grande ritorno di Enrico Papi sulle reti Mediaset lo share registrato ha di gran lunga battuto quello della Rai registrando ben 3.506.000 telespettatori con il 21,3% di share.

Sicuramente la puntata è stata apprezzata dai tanti telespettatori anche se non sono mancate critiche al programma. Scherzi a parte ritorna dopo alcuni anni di assenza nell’era di Tik Tok dove gli scherzi sono all’ordine del giorno e dove bisogna competere anche il programma delle Iene che colleziona scherzi uno dopo l’altro.

Insomma non facilissimo per un programma che ritorna senza cambiare molto la sua scrittura e che da subito l’impressione di qualcosa di vecchio. Ma in fin dei conti per tenere incollati così tanti telespettatori qualcosa di nuovo e divertente deve aver portato Enrico Papi.

Lo scherzo a Gianfranco Vissani ha fatto polemizzare il web e non solo per l’abuso di utilizzo di parolacce dopo che il cuoco era andato in escandescenza dichiarando una frase ripresa su tutti i social “io sono anti covid” intendendo di essere contro le regole anti covid.

Gli ospiti di domani

Insomma questa edizione ha già fatto parlare di sé. Vedremo cosa accadrà nella seconda puntata dove avremo come ospiti Elettra Lamborghini, Mario Giordano e Federica Panicucci.

Sicuramente ci saranno delle sorprese interessanti soprattutto da un carattere esplosivo come quello di Elettra Lamborghini.

Ma anche Federica Pellegrini sembra essere stata coinvolta in uno scherzo terribile. Stando alle parole di Enrico Papi la nuotatrice oro olimpico si sarebbe infuriata tantissimo dopo lo scherzo che le ha visto distruggere la macchina.

Insomma ne vedremo delle belle.