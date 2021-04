- Consigliato per te -

In arrivo la seconda edizione di Name That Tune, programma condotto da Enrico Papi

Per il secondo anno consecutivo, Enrico Papi torna alla conduzione di Name That Tune, il programma che vede alcuni vip scontrarsi a suon di musica. In onda dal 7 Aprile su Tv8 dalle ore 21.30, questa edizione vedrà contrapposte due squadre, una composta interamente da donne e l’altra da uomini: Orietta Berti, Anna Tatangelo, Sabrina Salerno e Antonella Elia che sfideranno Joe Bastianich, Morgan, Luca Toni ed Enzo Miccio.

I vip dovranno superare una serie di prove; si parte dalla Playlist con le canzoni a tema che i concorrenti dovranno indovinare prima della squadra avversaria per aggiudicarsi il primo jolly. Si arriva quindi alle Cuffie, in cui tre componenti di ciascuna squadra dovranno mimare il titolo della canzone da far indovinare al compagno, e Lip Sync Duel, in cui un concorrente deve muovere il labiale in sincrono con il video originale della canzone.

- Consigliato per te -

C’è poi La canzone sbagliata, in cui Enrico Papi intona versi sbagliati di una canzone e L’asta musicale, con la partecipazione di tutta la squadra. La sfida si conclude con Sette per Trenta, trenta secondi per riconoscere sette brani. La squadra vincitrice avrà la possibilità di ritornare la settimana successiva per continuare a gareggiare.