Marcell Jacobs, dall’oro olimpico alle nozze

L’uomo più veloce del mondo sposerà la sua compagna il prossimo anno, si racconta così a Verissimo Marcell Jacobs

Marcell Jacobs si è raccontato nella prima puntata domenicale di Verissimo ed oltre a ripercorrere il successo da poco ottenuto grazie alla vittoria del suo primo oro alle Olimpiadi 2021 ha svelato anche i particolari della sua vita privata.

“Devo ancora capire quello che è successo. Ho realizzato un sogno che avevo da bambino. Grazie alla mia mental coach ho compreso che, oltre alle gambe, andava allenata anche la testa“ è ancora incredulo nonostante sia passato quasi un mese quando le sue gambe hanno corso così veloce da regalare all’Italia e al mondo intero un record da ricordare.

Eppure l’emozione non riesce ancora a scemare ed è vivida e presente negli occhi del campione. Marcell Jacobs parla anche delle emozioni condivise con Gianmarco Tamberi: “Lui per me è sempre stato un punto di riferimento, è un’icona dell’atletica italiana e ha dimostrato che anche i momenti più difficili si possono superare. Quell’abbraccio tra noi è stato un momento di grande felicità. Dopo tutte le delusioni che abbiamo passato alla fine siamo saliti sul tetto del mondo.”

L’altro grande amore

Oltre lo sport c’è un altro grande amore: quello per Nicole Daza con cui Marcell ha già avuto due bambini. Inoltre è padre di un altro ragazzo avuto in età giovanissima da una precedente relazione. E ora l’annuncio: “sposerò la mia Nicole il giorno del suo compleanno, il 17 Settembre 2022“. Ma ancora la proposta non è arrivata come confessa lo stesso campione.

E chi sa se dietro questa scelta ci sia stata una scommessa tra i due innamorati del tipo: “se vinco la medaglia d’oro ti sposo”. Marcell ha corso così veloce per lui, per l’Italia e per NICOLE