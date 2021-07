Olimpiadi d'”oro” in tutti i sensi. Quanto valgono ne medaglie

Il presidente del Coni Malagò, in occasione delle Olimpiadi, annuncia l’aumento del 20% come “modo per dare merito agli sportivi senza entrate”

L’incremento del valore delle medaglie alle Olimpiadi è finalmente realtà. Rispetto a Rio 2016 si registra un incremento del 20%. Ad annunciarlo è il presidente del Coni Giovanni Malagò come “un modo per dare merito agli sportivi che si sono trovati senza entrate per l’impossibilità di gareggiare”.

Quanto valgono le medaglie

Alle Olimpiadi di Tokyo 2020 il valore della Medaglia d’Oro è di 180mila euro lordi. L’argento si assesta sui 90mila euro lordi mentre la medaglia di bronzo ha un valore stimato di 60mila euro lordi. Il valore della Medaglia d’Oro viene ritoccato ad ogni edizione della competizione in modo da “calibrarlo” con l’economia nazionale. Per quanto riguarda le medaglie d’argento e di bronzo, invece, il loro valore non viene modificato da ben quattro edizioni delle Olimpiadi.

Ovviamente il valore delle medaglie varia da paese a paese. Ad esempio in America la Medaglia d’Oro ha un valore stimato di poco medo di 40mila dollari (circa 32mila euro), al pari della Cina. Per quanto riguarda la Francia, la medaglia di maggior valore raggiunge circa i 50mila euro, mentre la Germania non supera i 20mila euro lordi.