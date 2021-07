Olimpiadi, 6 atleti italiani in quarantena per Covid

Alle Olimpiadi sono ben 6 gli atleti azzurri in quarantena a seguito di contatti con un positivo. Potranno comunque gareggiare

A causa di un contatto ravvicinato con un positivo sono sei gli atleti italiani partecipanti alle Olimpiadi che verranno messi in quarantena. I sei atleti in questione (oltre a sette dirigenti) fanno parte delle squadre azzurre di pugilato, tuffi e skateboard.

La loro partecipazione alle gare non è ancora preclusa. Come previsto dal regolamento si può gareggiare in caso di tampone negativo fino a sei ore prima della competizione.

Il Coni sulla vicenda

Sulla questione si è espresso il Coni con una nota ufficiale: «Questa mattina il Governo giapponese, attraverso il Comitato organizzatore dei Giochi, ha informato il Coni di aver dichiarato “close contact” 13 persone della delegazione italiana, tra cui sei atleti e sette official. Gli atleti sono alcuni rappresentanti delle delegazioni di pugilato, tuffi e skateboard. Tale posizione di “close contact” non impatta sulla partecipazione ai Giochi di questi atleti, in quanto la normativa prevede che possono continuare ad allenarsi e a gareggiare, effettuando un tampone molecolare sei ore prima della gara. La procedura è già scattata subito dopo la comunicazione ufficiale al Coni. Inoltre, all’interno del villaggio gli atleti, benché in isolamento fiduciario – è scritto nel comunicato – continueranno a svolgere regolarmente tutte le loro attività propedeutiche alle competizioni olimpiche seguendo solo specifiche accortezze procedurali per quanto riguarda i pasti ed i trasferimenti agli impianti di gara».