Expected Goals in Fifa 22. Sono davvero così importanti?

Nella prossima edizione di Fifa 22 sarà possibile consultare gli Expected Goals. Importante dato sulle partite o semplice fumo negli occhi?

Negli ultimi tempi si fa sempre più largo tra gli appassionati di calcio il dato sugli Expected Goals. Presentato come l’indice più attendibile per analizzare l’effettiva pericolosità una squadra, è davvero un dato così importante?

Di cosa si tratta

Gli Expected Goals (o XG) rappresentano la misura della probabilità che ha un determinato tiro di essere trasformato in goal. Nel concreto è molto più semplice di così. Su un’analisi di oltre 300.000 tiri effettuati si estrapola un dato statistico che va da 0 a 1. Più alto sarà il valore in questione, maggiore sarà la probabilità del tiro di finire in rete.

Per calcolare il dato si prende come modello di riferimento il punto esatto da cui il pallone viene calciato, la distanza con la porta, la presenza o meno di avversari nelle vicinanze ecc.. Indipendentemente dal fatto che il tiro inquadri la porta oppure no, il dato sugli Expected Goals indica la pericolosità oggettiva maturata dalla squadra in partita.

Il dato è utile anche per capire l’abilità del giocatore che, al netto di un dato numero di goal segnati, avrà un relativo valore di XG maggiore o minore rispetto alle sue marcature. Più grande sarà il divario tra reti e XG, tanto più sarà stato abile il calciatore nel capitalizzare le occasioni create.

Ovviamente gli XG non rappresenteranno mai un dato affidabile sulla qualità di calcio giocato o sulla quantità di azioni create. Si limiteranno a fornire un’indicazione circa la semplice pericolosità delle azioni capitalizzate.

Expected Goals in Fifa 22. Cosa aspettarsi?

Come comunicato da EA, in Fifa 22 sarà presente il dato sugli Expected Goals. Oltre a quello sul possesso palla e a quello sui tiri in porta ci si potrà affidare anche sull’indice in questione per capire in maniera definitiva quanto la vittoria sia stata meritata oppure no. Da ora in poi zero scuse, con XG non si scappa!