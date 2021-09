Manuel Bortuzzo e la sua grande forza di volontà

Manuel Bortuzzo, il concorrente più amato della casa del Gf Vip, ha concquistato il cuore degli italiani.

Il primo concorrente della seconda puntata del Grande Fratello Vip a ricevere una sorpresa, è Manuel Bortuzzo, un grandissimo nuotatore di 22 anni, il più amato della casa del Grande Fratello.

Immagine dal profilo Facebook di Manuel Bortuzzo

Manuel Bortuzzo è riuscito ad entrare nel cuore di tutti. Sulla sua pelle ha inciso parole e disegni che indicano la sua rinascita.



Tre anni fa, il giovane è stato coinvolto in una sparatoria durante un agguato nella periferia di Roma. Precisamente si trovava in un pub, ma andò via perché stavano discutendo, andò a comprare le sigarette e un colpo di pistola gli cambiò totalmente la vita, infatti è salvo per 12 millimetri, ma si sente comunque molto fortunato.

Un ragazzo con una forza disarmante e lo si evince anche dalle sue parole, dopo che gli è stato chiesto da Alfonso Signorini se ha perdonato:

«Non ho tempo da perdere per pensare a queste cose, bisogna andare avanti”.

Anche Alfonzo è rimasto colpito dalla sua forza: “Quando siete veri, ci regalate belle pagine e lo sapevo che tu Manuel, ci avresti regalato emozioni così forti, ma non sapevo così presto”.

Manuel ha voluto partecipare al reality per far sì che tutti si accostassero al mondo della disabilità e anche per diventare sempre più autonomo e meno dipendente dal papà che lo assiste giorno dopo giorno.

La sorpresa a Manuel da parte del padre

Alfonso, commosso, interrompe il collegamento, ma dopo pochi minuti torna nella casa e manda Manuel nella Mistery room. La sorpresa inizia con un biglietto in un cassetto: “Sono orgoglioso di te, imparo ogni giorno da te. Noi non molliamo mai e Manuel in ginocchio ci mettiamo solo per pregare”.

Ecco le parole di Franco Bortuzzo quando entra nella casa:

“Stai facendo un bellissimo percorso. La gente fuori ti vuole bene, sei un esempio per tutti perché tutti pensano che se ce la fai tu, ce la fanno anche loro”.

“C’è la volontà di vedere anche mio padre un po’ più libero Manuel vorrebbe vedere il padre un pò più libero: “Spesso ci sentiamo un peso anche se sappiamo di non esserlo”, dice commosso.

Nei giorni precedenti, il giovanissimo nuotatore ha fatto il suo primo bagno nella piscina della casa insieme ad Alex Belli, facendo capire a tutti che non potrà arrendersi dinnanzi al suo sogno.