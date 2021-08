Grande Fratello Vip: ecco chi è la seconda concorrente ufficiale

Dopo aver svelato la presenza di Katia Ricciarelli all’interno del Grande Fratello Vip, abbiamo la seconda concorrente ufficiale: ecco il nome

Dopo aver svelato la prima concorrente ufficiale della sesta edizione del Grande Fratello Vip, si aggiunge un altro volto noto ai fedeli telespettatori di Canale 5. Il settimanale diretto dal conduttore Alfonso Signorini, ha annunciato il secondo concorrente del GF Vip: si tratta di Sophie Codegoni, ex tronista di Uomini e Donne.

Sophie Codegoni debutterà in prima serata il 13 settembre 2021 e, attraverso le pagine del settimanale di gossip, ha svelato alcuni retroscena sulla relazione con Matteo Ranieri, conclusa a pochissime settimane dalla fine della trasmissione: “Mi ha lasciato lui. Diceva che non gli piacevo né esteticamente né caratterialmente. Insomma una brutta persona, tutt’altro rispetto a come si era mostrato. Non ero ancora innamorata, ma ero molto presa ed è stata una delusione. Una delle tante: sono piuttosto sfigata con gli uomini, ma se al GF trovo l’amore lo prendo al volo”, ha dichiarato la Codegoni.

Cast Gf Vip

Nel cast potrebbe esserci uni dei volti più noti dell’ultima edizione di Temptation Island, Tommaso Eletti. Il giovane potrebbe essere uno dei papabili concorrenti nella casa più spiata d’Italia proprio per il suo particolare carattere. E non solo. A quanto pare ecco gli altri nomi che potrebbero entrare all’interno della sesta edizione del Grande Fratello Vip: Manuel Bortuzzo, Giucas Casella, Soleil Sorge e molti altri ancora.