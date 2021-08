Gomorra 5: “L’Immortale è turnat” e nulla sarà come prima

È stato rilasciato il secondo teaser della stagione finale di Gomorra che vede il ritorno de “L’Immortale”. Nulla sarà come prima…

L’attesa è finita. A novembre ci sarà l’attesissima stagione finale della serie italiana più famosa al mondo: Gomorra. Da oggi è disponibile il teaser che si apre con la scritta sul muro “L’immortale è turnat“. Ciro, creduto morto alla fine della terza stagione, come svelato nel film L’Immortale, torna in scena in Lettonia mentre Genny Savastano (Salvatore Esposito), rintanato in un bunker, è costretto alla latitanza.

Teaser

Il teaser inizia con un monologo di Genny che scopre che L’Immortale è tornato: “Ciro è vivo. Mi ha abbandonato perchè voleva farsi una vita nuova senza di me. Ora che è tornato non troverà pace finché non mi vedrà morto“.

“Pensavo di essere morto veramente, ma tu mi hai fatto nascere di nuovo“, dice Ciro nella clip. Nei nuovi episodi, Genny dovrà rinunciare al suo sogno di normalità e tornare necessariamente in campo. Il suo unico alleato è ora ‘O Maestrale, il misterioso boss di Ponticelli. Con L’immortale di nuovo a Napoli, nulla sarà come prima.

I primi cinque episodi di Gomorra – Stagione finale e il nono, sono stati diretti da Marco D’Amore, uno dei protagonisti dell’amatissima serie targata Sky Original.