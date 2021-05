Sono finite le riprese dell’ultima stagione di Gomorra. E l’interprete di Genny Savastano, Salvatore Esposito, condivide un commovente messaggio sui social per omaggiare la fine della serie

Si sono concluse le riprese della quinta nonché ultima stagione di Gomorra. Ad annunciarlo è stato proprio Salvatore Esposito, il quale ha condiviso un commovente messaggio sui social, in cui l’attore saluta il personaggio che gli ha regalato fama e successo, Genny Savastano, dopo averlo interpretato per ben 5 stagioni,.

Ecco quali sono state le parole dell’interprete: “Addio Genny. In questi casi non è mai facile trovare le parole giuste. Io voglio semplicemente ringraziare tutti coloro che hanno reso 8 anni fa’ tutto questo possibile e grazie a tutti voi che mi seguite con affetto e stima. Siete il mio regalo più grande. Voglio ringraziare Sky e Cattleya, i registi tutti, gli Artisti con cui ho condiviso il set ed i grandi lavoratori che nell’ombra hanno lavorato duramente per noi. Ora tocca a te Genna’.

Ha poi aggiunto: Tu hai fatto cose indicibili e mai avrei pensato di poter essere in grado di raccontare con verità tutte le cose orribili che hai fatto. Anche se siamo distanti anni luce in questi 8 anni mi hai fatto capire tante cose, che conserverò gelosamente dentro di me. Ora vi toccherà aspettare un po’ per Gomorra 5 ma sappiate che, come sempre, ne varrà la pena!!! THE END.

Con queste parole, Salvatore Esposito scrive la parola fine a quella che lui stesso ha definito un’incredibile avventura, rivolgendo poi l’invito agli spettatori di pazientare e attendere la messa in onda dell’ultimo capitolo della stori di Gomorra.