Giorgia Boni, già vista in Maggie e Bianca – Fashion Friends, è l’energica leader del gruppo di protagonisti di Radio Teen

Il palinsesto delle serie televisive di Rai Gulp, canale tematico del servizio pubblico dedicato alle giovani generazioni e raggiungibile al tasto 42 del digitale terrestre , si arricchisce di un nuovo titolo: parte questa sera alle 19.50 “Radio Teen”, 26 puntate (in onda dal lunedì al venerdì) dirette da Giuseppe Gandini.

Trama e cast

Prodotta da Aurora Tv in collaborazione con Rai Ragazzi, “Radio Teen” segue le vicende di un gruppo di adolescenti, quattro ragazzi e tre ragazze, che vengono incaricati dal preside della loro scuola di gestire la radio ufficiale dell’Istituto e partecipare ad una gara tra emittenti scolastiche: in palio uno stage della durata di una settimana in una prestigiosa radio di New York.

Del preside ascolteremo solo la voce (egli interverrà, di tanto in tanto, tramite un interfono per indirizzare le scelte editoriali dei ragazzi), ma tra i protagonisti della serie, che di puntata in puntata affronta anche tematiche care alla platea giovanile a cui si rivolge – bullismo, consapevolezza green e potenzialità e rischi dei social, tra gli altri – c’è anche Giorgia Boni che i telespettatori di Rai Gulp hanno già conosciuto come Bianca in Maggie e Bianca – Fashion Friends.