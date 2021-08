Katia Ricciarelli al Grande Fratello Vip: “Voglio portare il mio mondo”

Katia Ricciarelli entrerà nella casa del Grande Fratello Vip

È ufficiale: Katia Ricciarelli sarà tra le protagoniste del Grande Fratello Vip. E, a darne la notizia, il settimanale Chi nel numero in edicola da domani 18 Agosto. «Ho accettato perché sono curiosa, controcorrente e voglio portare nella Casa il mio mondo, quello della lirica», dichiara. E dalle pagine di Chi, la Ricciarelli non lascia dubbi, la sua sarà una presenza importante per tutti: «Io dico sempre quello che penso, cercando di non offendere nessuno: sono onesta, se qualcuno se la prende mi dispiace, ma bisogna dire la verità e poi sono una che sa difendersi», si legge sul giornale diretto da Alfonso Signorini.

A poco più di un mese dalla messa in onda, la Ricciarelli racconta: «Vorrei offrire al pubblico che ama il melodramma, e anche a chi non lo conosce, qualche spunto interessante, senza intaccare il mondo che amo, quello della musica. Il melodramma lo abbiamo inventato noi; fa parte della nostra vita».

Tante le novità della sesta edizione: al suo fianco, il conduttore Alfonso Signorini ha voluto Adriana Volpe, che ha partecipato al reality come concorrente, e Sonia Bruganelli, moglie di Paolo Bonolis. Ancora in trattativa, invece, i vip che entreranno nella casa più spiata di Italia.