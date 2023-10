Forlì, lezione sul cyberbullismo da parte della Polizia

di Antonio Jr. Orrico

Una lezione istruttiva, su una delle tematiche fondamentali che affliggono i giovani. Il cyberbullismo va affrontato insieme, e proprio in quest’ottica va vista l’operazione della Polizia di Forlì. Infatti, quest’ultima ha tenuto ieri una lezione, dedicata all’associazione Genitori e Ragazzi Down di Cesena. In essa si è affrontata questa tematica, abbastanza forte e sempre più preponderante all’interno della società odierna. L’iniziativa fa parte della campagna “Una Vita Da Social“, scattata qualche settimana fa.

In essa, la Polizia Postale incontrerà oltre tre milioni di studenti, sia nelle piazze sia nelle scuole. Vi saranno 247.000 genitori, 142.000 insegnanti per un totale di 21.000 Istituti scolastici, oltre 600 città raggiunte sul territorio e due pagine Twitter e Facebook con 135.000 like e 12 milioni di utenti mensili sui temi della sicurezza online. L’obiettivo è quello di fare in modo che il dilagante fenomeno del cyberbullismo e di tutte le varie forme di prevaricazione connesse ad un uso distorto delle tecnologie non faccia più vittime.

In quest’ottica va visto l’evento di ieri. Il cyberbullismo va affrontato con forza ovunque.

“I nostri ragazzi sono molto affascinati dai social network. Sono però anche più esposti ai rischi.” ha spiegato Valeria, la coordinatrice dell’operazione.

“A volte col telefonino si fanno cose che non tengono conto delle emozioni degli altri. Se qualcuno vi dice una brutta parola, vi filma e tutti ridono, vi provoca tristezza. Non è giusto. Se vi succede, ditelo. Non abbiate timore: non state facendo la spia, anzi.” mette in guardia l’ispettore Bardari.

La Questura di Forlì ha dunque pensato di aderire al progetto YouPol. Si tratta di un’app pensata perché anche i giovanissimi abbiano un filo diretto con le forze dell’ordine, con cui si possono condividere anche file multimediali.