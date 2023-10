Netflix verso l’aumento dei prezzi: ecco perché

di Rita Milione

Secondo i dati del Wall Street Journal, Netflix si starebbe preparando nuovamente ad aumentare di nuovo i prezzi dei suoi abbonamenti, ma attualmente la notizia non è certa. Il Wall Street Journal ha anticipato nelle sue pagine che il nuovo rincaro di Netflix dovrebbe arrivare tra qualche mese, non è chiaro in quali Paesi.

Netflix aumenta i prezzi: il motivo

Invece, in passato la piattaforma di streaming aveva chiarito che l’aumento degli abbonamenti era legato agli investimenti fatti sul catalogo dei contenuti. Per il Wall Street Journal le motivazioni sarebbero diverse. Nelle scorse settimane la Writers Guild of America (WGA), il sindacato degli sceneggiatori, ha firmato un accordo con le case di produzione.

Netflix: la piattaforma streaming

Netflix è una società statunitense operante nella distribuzione streaming via Internet di film, serie televisive e altri contenuti d’intrattenimento a pagamento. È stata fondata da Reed Hastings e Marc Randolph il 29 agosto 1997 a Scotts Valley, in California. Nel 2014 Netflix ha ampliato la produzione cinematografica e televisiva e la distribuzione online.

La sua sede centrale è a Los Gatos, in California. Tuttavia Netflix ha diverse altre sedi nel mondo e rispettivamente situate in Brasile, India, Giappone, Corea del Sud, Spagna, Francia, Regno Unito, Paesi Bassi, Germania e Italia.