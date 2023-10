Battipaglia, schianto sulla Litoranea: tre feriti in ospedale

di Antonio Jr. Orrico

Un bilancio importante. Durante la giornata di ieri, a Battipaglia, sulla Litoranea, un’automobile si è schiantata contro uno scooter, in prossimità di una curva. Come riportato oggi dal quotidiano “Il Mattino“, l’incidente è avvenuto nel pomeriggio, nei pressi della zona Spineta. Entrambi i veicoli erano in procinto di girare per seguire la strada. Sembra che la moto stesse effettuando il sorpasso di un’auto, poi avrebbe invaso l’altra corsia andandosi a schiantare contro una Renault Clio.

Nell’incidente a Battipaglia sono rimasti coinvolti due giovani, entrambi di trent’anni, battipagliesi, i quali erano entrambi sul ciclomotore. I due sono stati accompagnati prontamente all’ospedale per accertamenti. Dopo i classici controlli di routine, entrambi hanno avuto il fermo da parte degli infermieri, e sono stati ricoverati. Rispettivamente, i due resteranno fermi all’interno dell’ospedale per quaranta e per trenta giorni.

Il conducente dell’auto coinvolta nello scontro, una Renault Clio, invece, se l’è cavata con una prognosi di pochi giorni. Tra le cause dell’incidente potrebbe esserci una manovra azzardata da parte della vettura e l’alta velocità da parte dello scooter, che non si sarebbe riuscito a frenare in tempo.