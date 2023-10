Salerno, la Geo Barents sbarca con 258 migranti a bordo

di Antonio Jr. Orrico

Nuovi arrivi in vista. Nel porto di Salerno, è sbarcata ufficialmente questa mattina la nave Geo Barents, battente bandiera norvegese. La nave aveva cambiato il suo compito, ed ora è utilizzata principalmente per le operazioni di ricerca e soccorso ed è utilizzata da Medici Senza Frontiere nel mar Mediterraneo centrale, a partire da Maggio 2021. La Geo Barents ha soccorso in mare ben 258 migranti, che sono sbarcati insieme a lei nel porto.

Per l’occasione, sono stati predisposti i servizi di ordine pubblico e l’identificazione da parte del questore di Salerno Giancarlo Conticchio. Si tratta del 32esimo sbarco che avviene in città, ma quest’ultimo segna un precedente abbastanza importante. Infatti, lo sbarco della Geo Barents è il primo avvenuto sotto l’egida del neo-prefetto della città, di fresca nomina, Francesco Esposito. Proprio quest’ultimo si è espresso per quanto riguarda la vicenda.

“Salerno saprà dare un’accoglienza umana.” ha dichiarato il neo-prefetto. Sabato mattina, negli uffici di Piazza Amendola, ha presieduto per la prima il vertice con forze dell’ordine, Comune di Salerno e associazioni di volontariato per mettere a punto tutti gli aspetto. A bordo della nave ci sarebbero ventisette minori non accompagnati. Dieci saranno accolti nella struttura nel centro storico, diventata casa accogliente per i più piccoli.

Per tutti gli altri, invece, sarà trovata senza dubbio una collocazione in provincia. Non si conoscono ancora le condizioni di salute dei migranti.