Fortnite, con l’aggiornamento 17.20 in arrivo la skill di Bugha

Aria di novità quelli che si respira queste mattina per tutti gli appassionate del Battle Royale targato Epic, Fortnite. Come annunciato ieri, infatti, a partire dalle 8.30 di questa mattina è partito un nuovo aggiornamento dei software fatti per permettere il rilascio della nuova versione 17.20. Tra le novità che è possibile conoscere già in anteprima, quella di poter usufruire di slot predefiniti dell’inventario e dell’auto-completamento di una delle sfide della Settimana 5, come quella che in molti hanno affrontato in cui si richiede ai giocatori di utilizzare Naniti alieni al di fuori di Vivaio Verdeggiante.

Ma la novità più importante prevede l’ampliamento del nuovo set della Serie di Icone dedicate a Bugha, l’attuale campione della Fortnite World Cup 2019. Il nuovo set sarà disponibile a partire da domani, mercoledì 21 luglio e includerà il costume “Bugha” con tre stili aggiuntivi, il dorso decorativo “Trofeo di Zoey” (include il carlino Zoey), il doppio piccone Lame di Bugha e l’emote “Ma anche sì”.

Champion of the 2019 Fortnite Solos World Cup, Content Creator and now Icon, @Bugha is joining the Icon Series!



See his Outfit and learn all about his competitive focused Arena & Tournament where you can prove yourself for cash prizes.



Info: https://t.co/dllugKqh67 pic.twitter.com/NPW0kl9WEX