Tante novità per questa nuova versione di Fortnite, la v17:00. I personaggi principali sono gli alieni ma ci saranno anche Rick e Morty

Anche questa nuova versione di Fortnite regalerà agli appassionati tantissime emozioni. I primi giorni dopo gli aggiornamenti, infatti, sono sempre i più caldi poiché i gamer vanno alla scoperta di tutte le nuove caratteristiche introdotte. La versione v17:00 sarà caratterizzata da un’invasione aliena e proprio gli alieni saranno i principali protagonisti del gioco targato Epic Game.

Dal filmato di poco più di un minuto, che introduce la stagione 7 di Fortnite, si vedono appunto gli alieni invadere il territorio ma, a destare maggiormente la curiosità, sono i protagonisti dell’omonimo cartone Rick e Morty, la cui presenza era stata già annunciata poche ore prima del rilascio.

Anche la mappa risulta diversa, con l’introduzione di due nuove zone, POIs Believer Beach e Corny Complex che prendono il posto di Sweaty Sands e Colossal Crops. Al centro della mappa, inoltre, si trova una misteriosa sostanza viola, presente in minore quantità anche in altri punti della mappa.

Season 7 Minimap! pic.twitter.com/VFI9QPII2L — VastBlast – Fortnite Leaks (@VastBlastt) June 8, 2021

Gli alieni che hanno invaso il multiverso di Epic Game hanno una conformazione del viso diversa rispetto a quella degli altri personaggi ma per i giocatori sarà possibile guidare nuovi mezzi come gli Ufo. Ci saranno a disposizione anche nuove armi: il Recon Scanner, la Kymera Ray Gun, il Pulse Rifle e la Rail Gun. Cambia la modalità creativa e sono state apportate alcune modifiche grafiche per migliorare le esperienze di gioco su diversi dispositivi. Novità anche per la Modalità Salva il Mondo. Tutte queste novità, e altre ancora, saranno disponibili approssimativamente fino al prossimo settembre, quando è atteso un nuovo aggiornamento.