Fortnite, ecco come scaricare gratuitamente la skin di Beast Boy nella Coppa Teen Titans di domani mercoledì 12 maggio 2021

Il costume di Beast Boy potrà essere sbloccato gratuitamente dai giocatori di Fortnite nel corso di un evento competitivo che porta il nome di Coppa Teen Titans e si terrà domani mercoledì 12 maggio 2021. Tutti i partecipanti in gara potranno riuscire a conquistare almeno un oggetto gratis: chiunque parteciperà, infatti, riceverà lo spray “Beast Boy & Corvina” e chi accumulerà almeno 8 Punti, riceverà l’esclusiva schermata di caricamento “Bbvina”.

Potrebbe interessarti:

Ogni partecipante alla Coppa Teen Titans di Fortnite, avrà dieci tentativi per accumulare punti grazie alle vittorie, alle eliminazioni e al piazzamento in classifica. Al termine della Teen Titans Cup che avrà una durata massima di tre ore, i giocatori più alti in classifica verranno ricompensati con la skin e il relativo dorso decorativo.

Comunque, per chi non dovesse partecipare al torneo (bisogna aver attivato l’autenticazione a due fattori e disporre di un account di livello 30 o superiore) o non dovesse avere il successo desiderato, dal 14 maggio alle ore 02:00 arriverà nel negozio il set di Beast Boy della DC Comics, che contiene la skin e il dorso decorativo Titano del divano e il piccone Mazza BB Bonk.