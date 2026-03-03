Forza è Libertà: l’8 marzo al Teatro Romano di Benevento

di Pasquale Corvino

In occasione della Giornata Internazionale della Donna, l’iniziativa Forza è Libertà Benevento si terrà domenica 8 marzo 2026 alle ore 10.30 presso il Teatro Romano di Benevento.

Promossa dall’Associazione Rosa Samnium APS, la manifestazione nasce con l’obiettivo di promuovere la cultura della prevenzione sanitaria femminile e di valorizzare il diritto alla salute come espressione concreta di libertà e autodeterminazione.

Prevenzione, salute e partecipazione

L’evento, autorizzato dalla Direzione Regionale Musei Nazionali Campania e inserito nelle celebrazioni ufficiali dell’8 marzo, sarà un momento di incontro aperto alla cittadinanza.

Sono previsti interventi istituzionali, contributi scientifici in ambito sanitario, testimonianze di donne operate al seno (“Voci di Libertà”) e momenti di condivisione culturale.

I saluti istituzionali

Clemente Mastella, Sindaco di Benevento

Nino Lombardi, Presidente della Provincia di Benevento

Salvatore Mazzone, Sindaco di Pietrelcina

Gli interventi

Prof.ssa Maria Pia De Chiara, Presidente Rosa Samnium APS

Dott. Carlo Iannace, Direttore Breast Unit U.O.C. Avellino

Modera la prof.ssa Elvira Feleppa.

Un luogo simbolo per un messaggio forte

La scelta del Teatro Romano rappresenta un richiamo simbolico potente: uno spazio culturale che diventa luogo di partecipazione civile e consapevolezza collettiva.

L’iniziativa si inserisce nel programma nazionale promosso dal Ministero della Cultura, che prevede l’ingresso gratuito per le donne nei musei e nei luoghi della cultura statali nella giornata dell’8 marzo.

“Forza è Libertà” vuole lanciare un messaggio chiaro: la prevenzione è uno strumento di forza, la salute è un diritto, la cultura è uno spazio di libertà.

La cittadinanza è invitata a partecipare.