Free Fertility Check a Salerno per la festa della donna

di Danilo Iammancino

In occasione della festa della donna, a Salerno il Free Fertility Check, un controllo gratuito della capacità riproduttiva della coppia.

La sterilità umana è in costante aumento (di oltre il 15% negli ultimi anni); il 29/50% è da cause maschili mentre il 37/44% è da cause femminile, altre volte non si riesce ad identificare la causa ed è considerata una vera e propria malattia dall’OMS.

Questo incremento è legato all’età avanzata in cui le donne ricercano una gravidanza, a fattori legati all’inquinamento, all’endometriosi, alla micropolicistosi ovarica ed ad altre cause.

Per contrastare questa tendenza, in occasione della festa della donna, verrà eseguito un controllo gratuito della capacità riproduttiva della coppia, a Salerno.

Questo è stato reso possibile dalla collaborazione tra il CENTRO DI FECONDAZIONE ASSISTITA DI NAPOLI diretto dal Prof. Brian Dale, il CENTRO ALESAN DI SALERNO diretto dal Dottor Francesco Scozia e il LABORATORIO DI ANALISI “BIODATA” diretto dal Dottor Paolo Gargiulo.

“La valutazione della fertilità della coppia verrà eseguita in primis con un’accurata raccolta di tutti gli elementi anamnestici utili per formulare la diagnosi. Successivamente si farà una valutazione ginecologica della donna con uno studio ecografico e valutazione della riserva ovarica con la conta dei follicoli antrali e valutazione del AMH (ormone antimulleriano). Il fattore maschile verrà studiato con un esame del seme e con eventuale spermiocoltura. Alla fine del percorso verrà definito l’iter diagnostico terapeutico più idoneo per la sterilità umana. Il tutto verrà eseguito presso il CENTRO ALESAN DI SALERNO il giorno 8 MARZO – FESTA DELLA DONNA. Per eventuali informazioni mandare un messaggio con scritto “Fertility Check” su whatsapp al numero 3805912599” afferma il dottore Raffaele Petta, Direttore del Servizio di Ostetricia del Centro di Fecondazione Assistita di Napoli.