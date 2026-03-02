Baronissi, inaugurato l’Ambulatorio Virtuale di Comunità: visite specialistiche in telemedicina sul territorio

di Marisa Fava

È stato inaugurato presso la sede comunale di Baronissi l’Ambulatorio Virtuale di Comunità, un nuovo servizio sanitario che consentirà ai cittadini di effettuare visite specialistiche in modalità televisita, senza doversi recare presso ospedali o distretti sanitari.

L’iniziativa nasce dalla collaborazione tra il Comune di Baronissi e l’ASL Salerno, formalizzata attraverso un Protocollo d’Intesa finalizzato all’attivazione del servizio di telemedicina sul territorio.

“Con l’apertura dell’Ambulatorio Virtuale di Comunità rendiamo la sanità più vicina e più semplice da raggiungere. È una scelta che guarda soprattutto alle persone anziane, fragili o con difficoltà negli spostamenti. Vogliamo che ogni cittadino possa accedere alle cure senza ostacoli, sentendosi supportato e accompagnato.” -Anna Petta

Come funziona il servizio

Le prestazioni saranno erogate tramite piattaforme sanitarie certificate e sicure, nel pieno rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali. L’ASL Salerno garantirà la presenza dei medici specialisti collegati da remoto, metterà a disposizione la strumentazione clinica necessaria e curerà la formazione del personale comunale coinvolto.

Le prenotazioni e gli eventuali ticket continueranno a essere gestiti attraverso il sistema sanitario pubblico, senza alcuna gestione economica da parte del Comune.

Un modello organizzativo innovativo

L’Ambulatorio Virtuale è stato allestito in un locale comunale dedicato, dotato di connessione stabile, postazione riservata e strumenti adeguati a garantire elevati standard di sicurezza, tracciabilità e comfort.

Elemento centrale sarà la presenza di un facilitatore digitale, formato dall’ASL, che assisterà gli utenti durante il collegamento e nell’utilizzo della piattaforma sanitaria, assicurando piena accessibilità anche a chi ha minore dimestichezza con le tecnologie.