Sant’Eustachio, anziano aggredito dopo un rimprovero: trasferito in ospedale

di Marisa Fava

Violenta aggressione nella mattinata di oggi, lunedì 2 marzo, nella zona orientale di Sant’Eustachio, a Salerno. Un uomo anziano del quartiere è stato colpito ripetutamente alla testa da un giovane, poi soccorso e trasportato in ospedale.

La dinamica

Secondo le prime ricostruzioni, il giovane – in evidente stato di alterazione – avrebbe reagito con violenza dopo essere stato rimproverato dall’anziano per aver infastidito alcuni passanti lungo le strade della zona.

L’episodio, riportato inizialmente dall’emittente locale LiraTv, ha generato preoccupazione tra i residenti del quartiere.

Intervento della Polizia

Sul posto sono intervenute due volanti della Polizia per riportare la calma e ricostruire con precisione la dinamica dei fatti.

L’uomo ferito è stato trasferito in ospedale per ricevere le cure necessarie. Gli agenti hanno avviato gli accertamenti per chiarire le responsabilità e verificare eventuali ulteriori episodi collegati.