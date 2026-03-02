Sala Consilina, 67enne resta senza autobus e senza farmaci salvavita: soccorso dalla Polizia Stradale

di Marisa Fava

Intervento di assistenza lungo l’Autostrada A2 del Mediterraneo: nel primo pomeriggio di giovedì 27 febbraio la Polizia di Stato ha soccorso un 67enne che, dopo una sosta in un’area di servizio, non è riuscito a risalire sull’autobus di linea sul quale stava viaggiando.

La sosta in area di servizio e la corsa ripartita senza di lui

L’uomo, rimasto a terra, è stato rintracciato grazie all’immediato invio di una pattuglia della Sottosezione Polizia Stradale di Sala Consilina. Visibilmente scosso, ha spiegato agli agenti di avere problemi di salute e di avere urgente necessità dei farmaci salvavita, rimasti nel bagaglio a bordo del pullman che nel frattempo aveva proseguito la corsa in direzione Calabria.

Rintracciato il mezzo e recuperato il bagaglio

Il Centro Operativo Autostradale di Sala Consilina ha coordinato le pattuglie impegnate nei servizi di vigilanza sull’A2, consentendo il rintraccio del mezzo pubblico e il tempestivo recupero del bagaglio.

Il borsone con i medicinali è stato quindi riconsegnato al 67enne, evitando conseguenze per la sua salute