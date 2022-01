Fosca Innocenti: la nuova serie Mediaset con Vanessa Incontrada

Dopo anni passati a collaborare con la Rai, Vanessa Incontrada approda nuovamente a Mediaset con “Fosca Innocenti”, una nuova serie che sembra promettere grandi emozioni e colpi di scena.

Fosca Innocenti sarà il ritorno di Vanessa Incontrada alla recitazione dopo due anni di stop. L’ultimo progetto, infatti, risale a “Come una madre“, con cui Vanessa condivideva lo schermo insieme a Giuseppe Zeno. In seguito, l’attrice italo-spagnola si è dedicata ad altri fuori di cinema e televisione. Di recente l’abbiamo vista nelle vesti di presentatrice a Striscia la notizia insieme ad Alessandro Siani e nell’ultima stagione di Zelig insieme a Claudio Bisio.

La serie sarà composta da quattro puntate e debutterà Venerdì 11 Febbraio su Canale 5.

TRAMA DI FOSCA INNOCENTI

Fosca Innocenti racconta la storia di un un vice questore, comandante di una squadra formata da sole donne. Stando alle ultime anticipazioni trapelate, sembra che la protagonista (interpreta da Vanessa Incontrada) viva in un vecchio casolare di campagna ereditato dal padre e che sia dotata di un dono molto particolare: riesce a riconoscere odori e profumi. Un’abilità che le serà di grande aiuto nel corso delle indagini per i suoi casi. Fosca ha, però, un debole: per l’amico Cosimo, proprietario di un’enoteca vicino al commissariato.

Fosca Innocenti si prospetta da subito come un fiction che non tarderà ad appassionare il pubblico, coinvoldendolo in questo fittizio mondo provinciale, in cui piccoli problemi della vita quotidiana si alternano con le indagini per omicidi e delitti.

IL CAST

Il cast, oltre a Vanessa Incontrada, vede la presenza di: Francesco Arca, Cecilia Dazzi (la ricordiamo in Boris, Braccialetti Rossi e L’isola di Pietro); Antonella Fattori (Elisa di Rivombrosa, Sorelle e RIS) ; Irene Ferri (Provaci ancora prof, Immaturi, e Che Dio ci aiuti); Luca Capuano (già visto in Il Paradiso delle Signore e Le Tre Rose di Eva).

