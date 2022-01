Attentato ad Heidelberg in Germania: almeno 4 i feriti

Questa mattina tragedia nella città di Heidelberg nell’area sud-occidentale della Germania, dove si è verificato un attentato nel campus universitario. Un giovane studente con a disposizione diverse armi a canna lunga ha esploso diversi colpi di arma da fuoco colpendo 4 persone. Non si conoscono ancora le condizioni in cui versano le quattro persone colpite dall’attentatore, che in un secondo momento si sarebbe ucciso sul posto.

La notizia è stata riportata dalla Dpa, la Deutsche Presse Agentur che non ha rivelato al momento ulteriori dettagli riguardanti l’identità delle persone coinvolte. L’attentato è avvenuto intorno alle ore 12 ed il luogo materiale dell’esecuzione un auditorium presente all’interno del campus universitario.

Dai risultati delle prime indagini sembra che l’attentatore non avesse un movente politico o religioso che potesse motivare il suo gesto. In più è stato escluso dagli stessi investigatori secondo il rilievi effettuati, che ci fossero anche dei complici in supporto del gesto criminale.

L’attentatore aveva con se altre 4 armi a canna lunga e pare abbia utilizzato un un fucile o un mitragliatore in prima istanza.

Heidelberg è una città di circa 161 mila abitanti nella regione del Baden-Württemberg, famosa proprio per il polo universitario che ospita circa 30 mila studenti ogni anno, trattandosi di una delle università tedesche più antiche e rinomate, fondata nel 1386 da Roberto I ed ospita centri di ricerca scientifica di fama internazionale come Max-Planck-Institut, l’Heidelberger Akademie der Wissenschaften, l’European Molecular Biology Laboratory.